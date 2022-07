Dax aktuell Dax testet sein Drei-Monats-Tief – US-Terminkontrakte signalisieren schwachen Handelsstart

Die Situation am deutschen Aktienmarkt bleibt fragil. Dabei hat sich vor dem Handelsstart die Serie positiver Wirtschaftsdaten aus China fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht nach einem erfreulichen Handelsauftakt ein Test der Tiefstände der vergangenen Wochen an. Nach einem Tageshoch von 12.870 Punkten rutscht der Dax am Dienstagvormittag auf 12.623 Zähler ab, ein Minus von 1,2 Prozent. Mit dem Tagestief in Form von 12.603 Punkten markiert der Leitindex ein neues Drei-Monats-Tief. Das bisherige lag bei 12.618 Zählern und wurde am vergangenen Donnerstag erreicht.

Sollte der Dax nachhaltig unter dieses Tief fallen, wären sämtliche Stabilisierungstendenzen der vergangenen Tage dahin. Danach würde das bisherige Jahrestief vom März bei 12.439 Punkten in den Mittelpunkt rücken.

Damit bleibt die Situation am Markt weiterhin fragil. Erste Entspannungssignale gibt es aus charttechnischer Sicht erst bei Kursen oberhalb von 13.000 Punkten. Dieser Bereich stand im vergangenen Monat im Fokus der Bullen und der Bären.

