Ein Blick auf die Historie zeigt: Sollte die US-Notenbank ein Ende der Zinserhöhungen einleiten, dürfte es am Markt zu ein paar Überraschungen kommen.

Düsseldorf Am Aktienmarkt herrscht weiter gähnende Langeweile. Der deutsche Leitindex bleibt den zehnten Handelstag in Folge innerhalb seiner Spanne von 16.240 Zählern auf der Ober und 15.595 Punkten auf der Unterseite. So notiert der Dax in der ersten Handelsstunde bei 16.210 Punkten und damit unverändert gegenüber dem Vortagesschluss.

Doch diese Langeweile dürfte bald ein Ende haben, weil die US-Notenbank das Ergebnis der Zinssitzung bekanntgibt. Laut Charttechnik ergeben sich daraus zwei Szenarien.

1. Positives Szenario: Neue Rekordhochs möglich

Sollte die Entscheidung inklusive Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell für einen Ausbruch nach oben sorgen, dürfte sich der Dax nach Meinung von Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei HSBC Deutschland, auf dem Terrain eines neues Allzeithochs wiederfinden. Das liegt bei 16.357 Punkten auf Schlusskursbasis und 16.427 Zählern auf Intraday-Basis.

