Der Leitindex startet einen erneuten Stabilisierungsversuch. Als Grund gilt allerdings weniger nachhaltiges Kaufinteresse, sondern das Verhalten von Spekulanten.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt dreht sich aktuell alles um die Marke von 12.000 Punkten. Trotz Bekanntgabe der Rekord-Inflationsdaten für den Euro-Raum zeigt sich der Dax am Freitag stabil: Gegen Mittag liegt der Leitindex 0,7 Prozent im Plus bei 12.062 Punkten. Jochen Stanzl, Analyst beim Onlinebroker CMC Markets, führt die aktuelle Stabilisierung darauf zurück, dass einige Investoren ihre Wetten auf einen weiteren Kursverfall auflösen.

Das Tageshoch liegt bei 12.132 Punkten. Von diesem Niveau entfernte sich der Dax mit den Inflations-Zahlen im Euro-Raum. Die Teuerung erreichte September mit zehn Prozent einen Rekordwert, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag bekanntgab. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt einen Wert von zwei Prozent an. Die neuesten Daten erhöhen den Druck auf die Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen, meint Seema Shah, Anlagestratege bei Principal Global Investors.

