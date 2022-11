Dax aktuell Dax trotzt schwachen US-Vorgaben – Varta veröffentlicht Quartalszahlen später. Aktie rutscht ab

Der deutsche Leitindex gilt als anfällig für eine Verschnaufpause, steigt aber unbeirrt weiter. Rückenwind kommt von den deutschen Großhandelspreisen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin freundliche Stimmung, auch wenn der Dax seine Auftaktgewinne wieder abgegeben hat. Im Vormittagshandel notiert der Leitindex unverändert bei 14.316 Punkten.

Solch eine Reaktion nach schwachen Vorgaben aus den USA zeigt, wie stark die laufende Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt ist. Am gestrigen Montag hatte der ebenfalls industrielastige Dow-Jones-Index in der letzten Handelsstunde rund ein Prozent an Wert verloren und mit einem Minus von 0,6 Prozent geschlossen. Denn der Fed-Banker Christopher Waller erteilte Spekulationen auf weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank einen Dämpfer.

Der gestrige Handelstag in Frankfurt hat mit 14.431 Punkten ein neues Verlaufshoch der 2500-Punkte-Rally seit Ende September gebracht. Auch wenn das Börsenbarometer aufgrund des rasanten Anstiegs als anfällig für Konsolidierungen gilt: Sollte der Dax über das Tageshoch von Montag steigen, gilt die Marke von 14.709 Punkten als das nächste Anlaufziel. Dort liegt das Hoch des Börsenmonats Juni.

