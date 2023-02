EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnt davor, dass die Inflation als hartnäckiger sein könnte, als von den Märkten eingepreist. Das sorgt aber nur kurz für fallende Kurse.

Düsseldorf Zinssorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag nur vorrübergehend belastet: Der Leitindex Dax liegt an Nachmittag 0,3 Prozent im Minus und notiert bei 15.482 Punkten, nachdem er am Morgen bis zu 1,5 Prozent im Minus gelegen hatte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein deutliches Plus ab. Am vergangenen Freitag war das Frankfurter Börsenbarometer bei 15.308 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die deutschen Erzeugerpreise erwiesen sich damit als nur vorübergehende Belastung. Die Hersteller senkten ihre Preise im Januar zwar den vierten Monat in Folge, allerdings nicht so stark wie angenommen. Das ist ein Hinweis, dass die hohe Inflation in Deutschland langsamer abflaut als viele Experten erwarteten.

Die Europäische Notenbank (EZB) versucht über Zinserhöhungen die hohe Inflation in der Euro-Zone auf ihren Zielwert von 2,0 Prozent zurückzuführen. In der Euro-Zone lag dieser Wert zuletzt bei 8,5 Prozent, in Deutschland bei 8,7 Prozent.

