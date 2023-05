Der Streit um das US-Schuldenlimit ist noch immer nicht beigelegt. Größter Verlierer im Dax ist die Commerzbank.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat am Mittwochabend 0,34 Prozent im Plus bei 15.951 Zählern geschlossen. Im Laufe des Handelstages stieg der Dax auf 15.991 Punkte und kam damit der 16.000-Punkte-Marke so nah wie seit einer Woche nicht mehr.

Überwinden konnte das Frankfurter Börsenbarometer das psychologisch wichtige Niveau allerdings wieder nicht. Während die Kursindikatoren auf Wachstum stehen, dämpfen schwache Konjunkturaussichten und der anhaltende US-Schuldenstreit die Laune der Anleger.

Die 16.000-Punkte-Marke deckelt den Leitindex, abwärts geht es für den Leitindex trotz aller schlechten Nachrichten aber nicht. Das Barometer tritt auf der Stelle, seine Handelsspanne beträgt aktuell weniger als 400 Punkte. Auf der Unterseite erweist sich die Marke von 15.650 Zählern als stabile Stütze, bei der sich Anleger zum Kauf entscheiden und so den Kurs anheben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen