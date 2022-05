Dax aktuell Dax über der 14.000-Punkte-Marke – Bank-Aktien profitieren von Lagardes Äußerungen

Für Hoffnung sorgen positive Ifo-Zahlen zum Geschäftsklima. Außerdem profitieren Finanztitel von der Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach einem starken Start in die neue Handelswoche gibt der Dax nun wieder Gewinne ab: Am frühen Nachmittag notiert der deutsche Leitindex noch 0,7 Prozent höher bei 14.082 Punkten. Zum Handelsstart lag er 1,4 Prozent im Plus.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp unter der 14.000er-Marke bei 13.982 Zählern geschlossen. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 notiert am frühen Montagnachmittag 0,2 Prozent im Plus.

„Der deutsche Aktienindex ist aktuell vergleichbar mit einem Flugzeug, das zu viel Gepäck geladen hat“, sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. „Es gibt immer wieder Versuche, abzuheben, die dann aber scheitern.“ Das Gepäck, das die Anleger mit sich herumschleppten, reiche von Lieferengpässen und hoher Inflation über eine geldpolitische Wende bis hin zur Angst, dass alles zusammen am Ende eine Rezession auslösen könnte.