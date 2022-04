Dax aktuell Dax überwindet locker die 14.000-Punkte-Marke – Hoffnungen auf ein Ende der Marktturbulenzen steigen deutlich

Der Biokraftstoffhersteller Verbio hebt seine Prognose für das Gesamtjahr an. An der Börse perlt die Nachricht ab, die Aktie stürzt um 20 Prozent ab.

Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt überwindet der Leitindex zum Wochenausklang locker die Marke von 14.000 Punkten. Der Dax steigt vormittags um 1,2 Prozent auf 14.146 Zähler. Am gestrigen Donnerstag beendete das Börsenbarometer die Sitzung 1,3 Prozent im Plus mit einem Endstand von 13.980 Punkten.

Zur Handelseröffnung profitiert der deutsche Leitindex von den hohen Gewinnen an den US-Börsen am Vortag. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,9 Prozent fester, der technologielastige Nasdaq legte 3,1 Prozent zu.

Erstaunlich ist die Reaktion am deutschen Aktienmarkt dennoch. Denn mit Amazon, das nach Börsenschluss an der Wall Street Zahlen vorlegte, hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz große Enttäuschung erlebt. Der US-Konzern hat im ersten Quartal des Jahres 3,8 Milliarden Dollar Verlust erzielt und warnt vor den Folgen der steigenden Inflation. Die Aktie rutscht am deutschen Aktienmarkt 7,3 Prozent ab.

