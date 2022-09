Dax aktuell Dax überwindet nach US-Jobdaten Marke von 13.000 Punkten und schließt 3,3 Prozent im Plus

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat nach seiner mehrtägigen Verlustserie am Freitag eine kräftige Gegenbewegung vollzogen: Mit einem Plus von 3,3 Prozent ging der Dax bei 13.050 Punkten aus dem Handel. Der Höchststand des Tages lag mit 13.052 Zählern nur knapp darüber.

Bereits am Vormittag hatte der Leitindex deutliche Gewinne verzeichnet. Mit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten sowie mit der Eröffnung der US-Börsen knackte das Frankfurter Börsenbarometer schließlich die 13.000-Punkte-Marke.

Der Anstieg der neuen Arbeitsplätze außerhalb der US-Landwirtschaft fiel mit 315.000 Stellen etwas höher aus als erwartet. Parallel dazu stieg die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent.

Damit bleibt der US-Arbeitsmarkt in einer robusten Verfassung. Die positiven Konjunkturdaten scheinen Anleger zu überzeugen, auch wenn ein starker Jobmarkt den restriktiven Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed eher fördert. Die Sorge um ein zu aggressives Vorgehen der Notenbanken hatte die Aktienkurse zuletzt stark nach unten gedrückt.

Am Donnerstag hatte der Dax 1,6 Prozent nachgegeben und war bei 12.630 Punkten aus dem Handel gegangen. Das war der tiefste Schlusskurs seit dem 14. Juli. Doch die positive Tendenz aus den USA wirkt sich auch auf den deutschen Markt aus.

Der US-Dollar, der seit Wochen wegen der Aussicht auf kräftig steigende Zinsen im Aufwind ist, gab nach den Daten nach. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent auf 109,4660 Punkte.

Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung erholte sich am Freitag leicht. Am frühen Abend liegt der Euro über der Parität zum Dollar, unter die er am Donnerstag gefallen war.

„Entscheidend dafür, dass der Euro sich zum US-Dollar momentan nicht stärker erholen kann, dürfte die anhaltende Nachfrage der Anleger nach dem US-Dollar als vermeintlich sicherem Währungshafen sein“, kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege bei der Deutschen Bank.

Die Sorgen um die Entwicklung der weltweiten Konjunktur sorgen für starkes Interesse an Anlagen, die auf Dollar lauten. Momentan werden von den Marktakteuren täglich zwei Billionen US-Dollar über Nacht bei der US-Notenbank angelegt. Im Vorjahr war es zum selben Zeitraum nur eine Billion.

„Da der Euro im Wochenverlauf gegen Währungen wie den Yen, den Schweizer Franken oder das Pfund Sterling zulegen konnte, handelt es sich momentan eher um eine Dollar-Stärke als um eine Euro-Schwäche“, sagt Stephan. „Kurzfristig erscheinen weitere Kursverluste des Euros zum Dollar relativ wahrscheinlich und eine nachhaltige Erholung erst mittelfristig möglich.“

Da auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Anleger ein wichtiges Thema ist, richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die europäischen Erzeugerpreise. Diese sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 37,9 Prozent gestiegen – das ist erneuter Rekord. Analysten hatten nur ein Plus von 35,8 Prozent erwartet.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben. An der Börse gilt als sicher, dass die EZB den Leitzins in der kommenden Woche um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Einen ähnlichen XXL-Zinsschritt erwarten Anleger von der US-Notenbank Ende September.

Gold liegt wieder über kritischer Marke

Die Dollar-Stärke belastet auch den Goldpreis. Am Freitag war der Preis für eine Feinunze bis auf 1688 Dollar gefallen, am Freitag bewegt sich wieder nach oben und liegt über dem wichtigen Niveau von 1700 Dollar. Hier hatte Mitte Juli die Korrektur gestoppt, an die sich eine Erholung bis auf über 1800 Dollar anschloss.

Auslöser für die erneute Gold-Schwäche am Vortag ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA. Dadurch werden Investitionen in zinstragende Anlagen attraktiver gegenüber Gold, das weder Zinsen noch Dividenden abwirft.

Auch der Zufluss in den Dollar-Währungsraum ist hier relevant. Da Gold in Dollar gehandelt wird, verteuern sich Investitionen für Anleger aus anderen Währungsräumen.

„Gold wird zum Sandsack, da die steigenden Staatsanleiherenditen den Handel mit dem King Dollar wiederbelebt haben“, sagte Edward Moya, ein leitender Marktanalyst bei Oanda Corp, der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Es ist keine Erholung für Gold in Sicht, bis der Anstieg der globalen Anleiherenditen vorbei ist.“

Ölpreis steigt wieder

Die Ölpreise sind am Freitag nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 93,87 Dollar. Das waren 1,7 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,5 Prozent auf rund 88 Dollar.

In den vergangenen Tagen waren die Erdölpreise deutlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend waren mehrere Faktoren, darunter Sorgen über die globale Wirtschaftsentwicklung und der andauernde Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Hinzu kam ähnlich wie bei Gold der starke Dollar.

Zunehmend rückt die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec plus in den Mittelpunkt. Die rund 20 Staaten wollen am Montag über ihre Förderpolitik beraten. Saudi-Arabien, eines der tonangebenden Mitglieder, hatte unlängst die Möglichkeit einer geringeren Förderung zur Sprache gebracht. Hintergrund sind die zuletzt im Trend gefallenen Erdölpreise, wenngleich das Preisniveau aufgrund des Ukrainekriegs weiter hoch ist.

Blick auf Einzelwerte:

Henkel: Gegen den Markttrend notierten Henkel-Papiere im Minus. Sie beendeten den Handel 0,8 Prozent tiefer. Laut einem Börsianer hat die US-Investmentbank Goldman Sachs Henkel auf „sell“ von „neutral“ herabgestuft.

Nordex: Die Aktien werden von der Citigroup zum Kauf empfohlen. Für sie ging es um 5,6 Prozent nach oben.

SLM Solutions: Das Übernahmeangebot von Nikon beschert den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des Anbieters von 3D-Druckern stiegen um 72 Prozent auf 19,82 Euro. Der japanische Kamerahersteller bietet den Eignern des Lübecker Unternehmens 20 Euro je Aktie. Die Offerte wird den Angaben zufolge von den Großaktionären unterstützt, darunter der Firmengründer Hans-Joachim Ihde und der US-Hedgefonds Elliott.

Mit Material von dpa und Reuters.

