Dax aktuell Dax vergrößert die Verluste – Delivery-Hero-Aktie setzt Aufwärtstrend fort

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Frankfurt Der Dax zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Nach anfänglichen Gewinnen dreht der Leitindex am Mittag ins Minus und liegt bis kurz vor Handelsschluss rund ein Prozent im Minus bei 14.367 Punkten. Am Vortag hatte er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 14.518 Punkten geschlossen. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 notierte mit knapp 1,5 Prozent im Minus. Auch der Tec Dax gab leicht nach.

Für etwas Rückenwind hatten zunächst gute Vorgaben aus den USA gesorgt. Der technologielastige Nasdaq hatte am Montag mit 1,9 Prozent im Plus geschlossen, der breit gefasste S&P 500 legte ebenfalls zu. Dies wurde jedoch überlagert durch die Unsicherheit über weitere Sanktionen des Westens gegen Russland.

Die EU-Kommission schlug am Dienstag unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland vor. Dies könnte die angespannte Situation am Energiemarkt weiter verschärfen. Die erwarteten Auswirkungen neuer Sanktionen trieben den Ölpreis erneut an. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zeitweise um mehr als zwei Prozent auf bis zu 109,90 Dollar pro Barrel.

Zu den Gewinnern im Dax gehörten der Kochboxen-Versender Hellofresh und der Essenlieferdienst Delivery Hero, der schon am Vortag deutlich im Plus notiert hatte. Kräftig zulegen konnte außerdem die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers Shop Apotheke.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch die Aktien von Windanlagenbauern wie Nordex, Siemens Gamesa und Vestas erzielten starke Kursgewinne. Größter Verlierer im Dax war kurz vor Handelsschluss die Aktie des Triebwerkeherstellers MTU. Schwächer tendierten auch die Papiere der Auto-Konzerne.

Das Münchner Ifo-Institut hatte am Dienstag neue Daten zu den Geschäftserwartungen der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer veröffentlicht. Diese sind demnach im März wegen des Ukrainekrieges so stark eingebrochen wie nie zuvor. Das entsprechende Barometer für die gesamte Branche fiel auf minus 43,1 Punkte, nach plus 14,4 im Februar, wie das Ifo-Institut mitteilte.

Belastend wirken vor allem die Preise für Öl und Gas infolge des Krieges. „Das weckt Befürchtungen in der Branche, dass der Absatz an Neuwagen sinken könnte“, sagt der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck. „Gleichzeitig steigen auch in der Autoproduktion und entlang der Lieferkette die Energiekosten.“

Die Autohersteller beurteilten auch ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als noch im Februar. Der Indikator fiel auf minus 13,5 Punkte, von plus 28,3 Punkten. „Der Mangel an Vorprodukten verschärfte sich weiter“, sagte Falck. „Ukrainische Lkw-Fahrer fallen aus, weil sie jetzt in ihrem Land kämpfen müssen. Das bringt die Logistik ins Stocken.“

Außerdem fehlten zentrale Bauteile wie beispielsweise Kabelbäume, die in der Ukraine hergestellt werden. Die Preiserwartungen der Unternehmen erreichten einen historischen Höchststand.

Einzelwerte im Fokus

Aareal: Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben die Wiesbadener Spezialbank über ein neues Übernahmeangebot informiert. Das Bieterkonsortium hat die Unterstützung von Großaktionären, die etwa über 37 Prozent der Stimmrechte verfügen. Es handelt sich dabei um Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa. Der Preis je Aktie soll bei 33 Euro liegen. Aareal-Titel gewinnen am Mittag rund 3,75 Prozent auf 32,60 Euro zu.

Shop Apotheke: Die Online-Apotheke hat im ersten Quartal dank steigender Kundenzahlen zugelegt. Der Umsatz stieg nach ersten Berechnungen um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Kunden kletterte um 0,4 Millionen auf 8,3 Millionen. Auch bekräftigte der Vorstand seine Jahresziele. Die Anleger honorieren die Nachrichten mit Käufen: Der Kurs notiert im frühen Handel mehr als acht Prozent im Plus.

Henkel: Die Aktien von Henkel werden an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 1,85 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 60,40 Euro bedeutet dies ein Minus von 2,6 Prozent.

Nordex: Die Aktie des Windturbinenherstellers profitierte von positiven Analystenkommentaren für die Branche. Durch die Sanktionen gegen Russland und den steigenden Ölpreis steigt der Bedarf an Windenergie.

Sixt: Die kürzlich in den Nebenwerteindex MDax aufgestiegene Sixt-Aktie schnellte am Dienstag um mehr als sieben Prozent auf 136,40 Euro hoch. Das Familienunternehmen aus Pullach bei München konnte seinen Umsatz im ersten Quartal um 75 Prozent auf rund 580 Millionen Euro steigern und mit 80 bis 95 Millionen Euro vor Steuern wieder schwarze Zahlen verbuchen. Seit Jahresbeginn war die Sixt-Stammaktie von 166 bis auf 114 Euro abgestürzt. Der russische Einmarsch in der Ukraine hatte die Kursverluste noch beschleunigt.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.