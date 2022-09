Dax aktuell Dax verharrt an der 13.000-Punkte-Marke – Hexensabbat bremst den Markt aus

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt im Donnerstagshandel die 13.000-Punkte-Marke im Fokus. Anderthalb Stunden vor dem Handelsschluss liegt Dax 0,2 Prozent im Minus bei 13.003 Punkten.

Bereits der Handel am Mittwoch hat die kurzfristige Bedeutung dieser Marke gezeigt. Zweimal rutschte der Leitindex darunter, doch die anschließenden Käufe hievten das Börsenbarometer schnell wieder über das runde Niveau. Zum Handelsschluss standen 13.028 Punkte auf der Anzeigentafel.

Diese 13.000-Punkte-Marke dürfte bis Freitagmittag auch im Fokus der Anlegerinnen und Anleger bleiben. Denn gegen 13 Uhr verfallen die Terminkontrakte auf den deutschen Leitindex, weil am Freitag großer Verfallstag ist, auch Hexensabbat genannt. Und viele Profianleger haben ein Interesse daran, dass ihre Derivate in der Nähe von 13.000 Punkten abgerechnet werden. Spannend wird es meist eine Stunde vor der Abrechnung, im Fachjargon auch Geisterstunde genannt.

Laut den aktuellen Daten des Anbieters Stockstreet liegen sowohl die meisten Calls, mit denen Profis auf steigende Kurse setzen, als auch die meisten Puts, mit denen die Käufer sich gegen Kursverluste absichern, genau auf dem Abrechnungsniveau von 13.000 Punkten.

Die Käufer der Calls wollen natürlich, dass der Dax weiter steigt. Bloß kein Abrechnungskurs am Freitagmittag unterhalb dieser Marke, lautet ihre Devise. Spätestens unterhalb von 13.000 Punkten würden ihre Positionen ins Minus rutschen.

Aber nicht nur die Käufer der größten Call-Optionen, sondern auch die Verkäufer der größten Put-Position haben am Freitagmittag ein großes Interesse an einem Abrechnungspreis auf diesem Niveau.

Denn in diesem Falle können die Verkäufer dieser Put-Option, im Fachjargon Stillhalter genannt, ohne Verluste ihre Prämie für den Verkauf einstreichen. Diese Verkäufer sind meist Banken oder institutionelle Anleger, die den Basiswert der Option im eigenen Depot halten.

Gut möglich, dass ab Freitagmittag oder spätestens am Montag danach wieder neuer Schwung in den Handel kommt. Spätestens am Donnerstag kommender Woche, wenn der Dax nach dem US-Zinsentscheid den Handel wieder eröffnet, dürfte es eine eindeutige Richtung geben.

Dabei gilt: Das Überraschungspotenzial mit deutlicheren Kursbewegungen liegt auf der Oberseite. Das sieht auch Verhaltensökonom Joachim Goldberg nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt unter institutionellen Investoren und Privatanlegern sowie weiterer Indikatoren so.

Der Grund dafür liegt aber nicht am Verhalten der heimischen Investoren. Denn die sind offenbar gegen schlechte Nachrichten immun. Nur wenige von ihnen haben Gewinne realisiert, als der Dax am Dienstag zwischenzeitlich über die Marke von 13.500 Punkten geklettert war.

Finanzexperte Brunner: „Der Dax befindet sich in einer Abwärtsspirale“

Nach Goldbergs Meinung könnte der Dax Unterstützung von den internationalen Fondsmanagern bekommen. Denen hat die Bank of America großen Pessimismus und eine hohe Cashquote bescheinigt. Es steht also genügend Geld zum Investieren bereit.

42 Prozent der Befragten gaben an, in Aktien der Euro-Zone untergewichtet zu sein – ein Negativrekord in der Umfrage. „Sollte es dennoch zu einem Schub kommen, könnte die Bedrängnis der vielen Bären, einschließlich der internationalen, den Auftrieb verstärken“, meint Goldberg.

Gaspreis klettert wieder nach oben

Die Diskussionen und Vorschläge der EU zu einer Übergewinnabgabe von Energiekonzernen hat bereits eine deutliche Reaktion zur Folge. Der Gaspreis klettert wieder nach oben.

>> Lesen Sie dazu auch: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro bringen“

Der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam für den Monat Oktober stieg am Donnerstag wieder auf 234 Euro je Megawattstunde – trotz wieder gefüllter Gasspeicher ein Plus von 7,4 Prozent. Noch vor einigen Tagen lag der Preis bei 184 Euro. Das Rekordhoch wurde mit 346 Euro am 26. August erreicht. In den vergangenen Jahrzehnten pendelte der Preis für eine MWh Erdgas in der Regel zwischen zehn und 20 Euro.

Starker Dollar belastet Goldpreis

Der stärkere US-Dollar und die Aussicht auf weitere aggressive Zinsanhebungen der Fed drücken den Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1685 Dollar. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent und nähert sich damit den jüngsten Höchstständen.

An der Chicagoer Terminbörse gilt eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung nächste Woche um 100 Basispunkte anheben wird. Das würde dazu führen, dass Gold unter die Marke von 1680 Dollar je Feinunze falle, sagte Finanzexperte Michael Langford von der Beratungsfirma Airguide.

Blick auf die Einzelwerte

Commerzbank: Größte Gewinner im Donnerstagshandel sind die Bankaktien, die von den weiter steigenden Zinsen profitieren. Der europäische Branchenindex steigt um 2,4 Prozent. Mit zu den größten Gewinnern zählt das Commerzbank-Papier, das um 2,3 Prozent nach oben klettert. Die Deutsche-Bank-Titel steigen um 1,2 Prozent.

Delivery Hero: Die Papiere geben 3,3 Prozent nach. Ein Händler verwies auf eine Unternehmensmitteilung, wonach Konzernchef Niklas Östberg und der COO Pieter-Jan Vandepitte eigene Aktien verkauft haben. Allein Östberg hat knapp zehn Millionen Euro mit dem Verkauf realisiert. „Das ist ein negatives Signal“, sagte der Börsianer.

Vantage Towers: Ein Medienbericht über das Interesse von Finanzinvestoren an Vantage Towers beschert dem Mobilfunkturm-Betreiber den größten Kurssprung seit dem Börsengang vor eineinhalb Jahren. Die Aktien steigen um gut 14 Prozent auf 29,10 Euro. In London gewinnen die Titel des Mutterkonzerns Vodafone gut fünf Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bemühen sich KKR und Global Infrastructure Partners neben anderen Finanzinvestoren um Vantage Towers.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.