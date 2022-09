Dax aktuell Dax verharrt an der 13.000-Punkte-Marke – Terminmarkt dürfte größere Schwankungen ausbremsen

Am Freitag ist großer Verfallstag, auch Hexensabbat genannt. Ein Blick auf die Positionen der Profis zeigt, wie bedeutend die 13.000-Punkte-Marke ist.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es am heutigen Handelstag erneut um 13.000-Punkte-Marke. Der Dax notiert vormittags 0,4 Prozent im Plus bei 13.076 Punkten.

Bereits der gestrige Mittwoch hat die kurzfristige Bedeutung dieser Marke gezeigt. Zwei Mal rutschte der Leitindex unter diese Marke, doch die anschließenden Käufe hievten den Index schnell wieder über 13.000 Punkte. Zum Handelsschluss standen 13.028 Punkte auf der Anzeigentafel an der Frankfurter Börse.

Diese runde Marke dürfte bis Freitagmittag auch im Fokus der Anlegerinnen und Anleger bleiben. Denn gegen 13 Uhr verfallen die Terminkontrakte auf den deutschen Leitindex, weil am morgigen Freitag großer Verfallstag ist, auch Hexensabbat genannt. Und viele Profianleger haben ein Interesse daran, dass ihre Derivate in der Nähe von 13.000 Punkten abgerechnet werden. Spannend wird es meist eine Stunde vor der Abrechnung, im Fachjargon auch Geisterstunde genannt.

