Die Zeichen für einen hohen Inflationsdruck und steigende Zinsen wurden vom Aktienmarkt lange ignoriert. Jetzt ist ein Anpassungsprozess in Gange.

Düsseldorf Zinssorgen belasten am Freitag den deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex Dax verliert am Vormittag 1,1 Prozent und notiert bei 15.357 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich dennoch ein leichtes Plus ab. Am vergangenen Freitag stand die Frankfurter Benchmark bei 15.308 Zählern.

„Das Zinsgespenst ist zurück. Lange Zeit haben es die Aktienmärkte ignoriert, aber jetzt geht es nicht mehr anders“, kommentiert Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. „Die steigenden Zinsen werden wieder zur Bedrohung für die Aktienmärkte.“

Nahrung bekommt die Erwartung, dass die Zinsen steigen werden, unter anderem durch die deutschen Erzeugerpreise, die am Morgen veröffentlicht wurden. Die Hersteller senkten ihre Preise im Januar bereits den vierten Monat in Folge, allerdings nicht so stark wie angenommen. Das ist ein Hinweis, dass die hohe Inflation in Deutschland langsamer abflaut als viele Experten erwarteten.

