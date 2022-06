Dax aktuell Dax verliert nach hoher US-Inflation rund 400 Punkte – Angst vor einer Rückkehr der Euro-Schuldenkrise

Düsseldorf Der deutsche Leitindex beschleunigt nach den US-Inflationsdaten seine Talfahrt und rutscht nach einem schwachen anfänglichen Handelsverlauf um weitere 200 Punkte ab. Der Dax liegt nachmittags 2,8 Prozent im Minus und wird bei 13.805 Zählern gehandelt, ein Minus von fast 400 Punkten. Am gestrigen Donnerstag ging der Leitindex nach einem turbulenten Handel nach der EZB-Sitzung mit einem Minus von 1,7 Prozent und einem Stand von 14.199 Zählern aus dem Handel.

Mit einem Wert von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die US-Inflation für den Monat Mai deutlich über den Erwartungen von 8,3 Prozent. Es ist gleichzeitig der höchste Stand seit Dezember 1981. Noch im April hatten sich die Preis im Vorjahresvergleich mit 8,3 Prozent nach 8,5 Prozent im März leicht abgeschwächt.

Nach Meinung von Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba dürfte sich die „US-Notenbank bestätigt sehen, in der nächsten Woche das Leitzinsniveau um 50 Basispunkte zu erhöhen und auch im Juli weiter aggressiv gegen die Inflation vorzugehen“. Diese Entwicklung hievte den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, am Freitag um bis zu 0,6 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Hoch von 103,95 Punkten.

Experte Jeffrey Halley vom Broker Oanda hatte vor der Veröffentlichung bei solch hohen Werten mit einer Flucht aus dem Risiko über alle Anlageklassen hinweg gerechnet – mit Ausnahme des Dollars.

Auch die Anleihen wurden mit etwas Verzögerung nach den US-Inflationsdaten ausverkauft. Im Gegenzug zogen die Renditen deutlich an. Der Wert für eine zehnjährige US-Staatsanleihe lag vor der Veröffentlichung bei 3,047 Prozent und ist seitdem auf 3,113 Prozent nach oben geklettert.

Bereits am gestrigen Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinsentscheid den Ausverkauf am Rentenmarkt weiter befeuert. Die Renditen der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zwei und fünf Jahren liegen auch am heutigen Freitag mit 0,946 Prozent sowie 1,279 Prozent derzeit so hoch wie zuletzt im Jahr 2011. Doch damals lag der Leitzins der EZB bei 1,5 Prozent.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann zeigt dieser Anstieg, „mit welch schnellen und deutlichen Zinserhöhungen die Märkte rechnen“. Auch die Rendite der zehnjährigen Bundesleihe liegt mit aktuell 1,47 Prozent auf einem neuen Acht-Jahres-Hochs.

Zudem driften die Renditen der italienischen und deutschen Staatsanleihen wieder auseinander. Gegenüber den 1,45 Prozent für eine deutsche Schuldverschreibung liegt dieser Wert bei dem italienischen Pendant bei 3,77 – eine Differenz von 232 Basispunkten. Vor dem EZB-Entscheid am gestrigen Donnerstag lag die Differenz bei rund 200 Zählern. Dieser Anstieg zeigt, dass die Angst vor einer Rückkehr der Euro-Schuldenkrise wieder da ist.

Deutlich abwärts geht es am heutigen Handelstag für Immobilien- und Industrieaktien. Vonovia-Papiere verlieren 3,7 Prozent, Tag Immobilien sogar 6,1 Prozent. Bei den Industriewerten führte Heidelberger Druck mit einem Minus von 4,3 Prozent die Verliererliste an. Auch die meisten anderen „Old Economy"-Werte, also Wertpapiere der klassischen Industrien, verlieren mehr als der Gesamtmarkt. Auch die Finanzwerte geben aufgrund der Gefahr einer bevorstehenden Rezession wegen drastische Zinserhöhungen deutlich nach.

Blick auf Einzelwerte

Bayer: Der Konzern hat in den USA einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Die Jury eines Gerichts in Kansas City im Bundesstaat Missouri entschied am Donnerstag zugunsten des Dax-Unternehmens und urteilte, dass das Herbizid nicht für die Erkrankung des Klägers Allan Shelton verantwortlich zu machen sei. Die Aktie gibt aber drei Prozent nach.

Bayer hatte 2018 mit dem über 60 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto, von dem der umstrittene glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup stammt, hohe rechtliche Risiken übernommen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern hat sich in den USA nun zwar bereits in drei Glyphosat-Prozessen in Folge durchgesetzt, zuvor jedoch auch drei Verfahren in Serie verloren. Die Leverkusener sind noch mit zahlreichen weiteren ähnlichen US-Klagen konfrontiert.

GFT Technologies: Die Aktien büßen rund 7,7 Prozent ein. Die Privatbank Berenberg hatte zuvor ihr Anlageurteil für den IT-Dienstleister aus Bewertungsgründen von „buy“ auf „hold“ gesenkt und sieht kaum mehr weiteren Spielraum für Kurssteigerungen.

Dividenden: Folgende Papiere werden am heutigen Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Brenntag (70,68 Euro Schlusskurs Donnerstag, 1,45 Euro Dividende), DWS Group 31,24 Euro, 2,00 Euro), Instone Real Estate (13,06 Euro, 0,62 Euro), Traton (16,96 Euro, 0,50 Euro)

