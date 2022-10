Der US-Arbeitsmarkt kühlt sich ab, aber nicht so stark wie erwartet. Der deutsche Aktienmarkt reagiert mit Verlusten und fällt vorerst unter eine wichtige Marke.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt reagiert mit Verlusten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Der Leitindex Dax verliert ein Prozent an Wert und fällt auf 12.352 Punkte. Den Donnerstag hatte das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent schwächer bei 12.471 Punkten beendet.

In den USA wurden im September netto 263.000 neue Stellen geschaffen. Das ist zwar weniger als die 315.000 Stellen im August, allerdings lag die Konsensschätzung von Ökonomen mit 250.000 noch niedriger. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,5 Prozent. Erwartet worden war ein Wert von 3,7 Prozent.

„Die Dynamik am Arbeitsmarkt lässt nach. Die 263.000 neu geschaffenen Stellen sind die bisher wenigsten in einem Monat dieses Jahres. Von einer Delle oder gar einer Krise kann aber am Arbeitsmarkt zum jetzigen Zeitpunkt keine Rede sein“, kommentiert Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, die Entwicklung.

