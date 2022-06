Dax aktuell Dax verliert rund ein Prozent – bleibt aber im Rallymodus

Die Art und Weise, wie diese Rally seit Anfang Mai verläuft, lässt auf noch höhere Notierungen hoffen. Dabei ist ein Bereich entscheidend.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach einer fulminanten Rally in den vergangenen vier Wochen legt der Dax am heutigen Handelstag eine Verschnaufpause ein. Der Dax gibt nachmittags ein Prozent nach und wird bei 14.500 Punkten gehandelt. Am Pfingstmontag ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,3 Prozent und einem Stand von 14.653 Zählern aus dem Handel.

Die Konsolidierung am heutigen Dienstag darf keinen Anleger überraschen. Schließlich ist der Dax seit dem 9. Mai in der Spitze um mehr als 1300 Punkte gestiegen – ein Plus von knapp zehn Prozent. Da sind solche Verschnaufpausen üblich und gesund für die weitere Kursentwicklung.