Der vergangene Börsenmonat könnte wegweisend sein. Denn es gab im Juli ein neues Hoch und gleichzeitig ein tieferes Tief. Was das für den August bedeuten dürfte.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex startet schwach in den neuen Börsenmonat. Am Nachmittag notiert der Dax bei 16.292 Punkten und damit etwa 0,9 Prozent oder umgerechnet 154 Punkte unterhalb des Schlussstands am Vortag. Damit bleibt das Börsenbarometer aber noch in der Nähe seines Rekordhochs, das der Index am gestrigen Montag mit 16.528 Zählern erreicht hat.

Der Bereich zwischen 16.200 und 16.300 Punkten dient als erste Unterstützung gegen weiter fallende Kurse, weil dort die ehemaligen Rekordstände von Ende 2021 liegen. Solange der deutsche Leitindex nicht nachhaltig, also per Tagesschlusskurs und am Folgetag, unter die Marke von 16.000 Punkten abrutscht, bleibt die neue Phase der Rally seit Ende Juli intakt.

Laut Charttechnik könnte der vergangene Börsenmonat Juli wegweisend sein. Denn es gab im Juli mit dem neuen Rekordhoch ein höheres Hoch und gleichzeitig mit 15.456 Punkten ein tieferes Tief. Technische Analysten nennen das einen „outside month“.

