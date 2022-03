Dax aktuell Dax verliert wieder rund 400 Punkte – Heimische Profis bewiesen exzellentes Timing

Der Dax bleibt weiterhin in einer sogenannten Bärenmarktrally. Nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank gibt der Leitindex weiter nach.

Der deutsche Leitindex hatte im letzten Börsenjahr mehrere neue Rekordhochs erreicht. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach dem Sprung um mehr als 1000 Punkte am gestrigen Handelstag nehmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt sofort wieder Gewinne mit. Entsprechend notiert der Dax am Donnerstagnachmittag 3,3 Prozent im Minus und wird bei 13.385 Punkten gehandelt, rund 460 Zähler weniger. Dabei fehlten der Frankfurter Benchmark am gestrigen Mittwoch nachbörslich nur sieben Zähler, um die 14.000-Punkte-Markt zu erreichen.

Die Entscheidung der EZB, ihre Anleihezukäufe schneller zu drosseln als geplant, war auch nicht hilfreich. Nach der Bekanntgabe hat der deutsche Leitindex weitere 100 Punkte eingebüßt.

Der heutige Handelstag bestätigt die These, das die Kursgewinne am Mittwoch nur eine Bärenmarktrally waren, eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend. Das sah Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, bereits vor dem Handelsstart so: „Die gestrige ,Kaufpanik‘ kann schnell wieder ins Gegenteil umschlagen.“