Dax aktuell Dax verliert – zu viel Optimismus in den Kursen

Verfrühte Hoffnungen auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg und Ängste um die deutsche Gasversorgung belasten die Börsen. Charttechnisch hat sich das Bild für den Dax jedoch aufgehellt. Welche Marke jetzt wichtig wird.

Mittelfristig liegt der deutsche Leitindex noch im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax kann seine Gewinne am Mittwoch nicht halten. Am Vormittag fällt der deutsche Leitindex um etwa anderthalb Prozent auf etwas über 14.600 Punkte. Auch die deutschen Nebenwerteindizes geben nach, ebenso wie der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50.

Am Dienstag hatten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sowie die Ankündigung Russlands, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren, den Dax in der Spitze um 3,5 Prozent auf 14.952 Punkte steigen lassen. Im späteren Handel gab er jedoch bereits einen Teil seiner Gewinne wieder ab und ging mit einem Stand von 14.820 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street hatte der S&P 500 gut ein Prozent zugelegt.