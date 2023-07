Der deutsche Leitindex ist wieder in seine dreimonatige Seitwärtsphase zurückgekehrt. Er profitiert von der positiven Entwicklung der Teuerungsrate in den USA.

Düsseldorf Der Dax verteidigt am Donnerstag die 16.000-Punkte-Marke: In der ersten Handelsstunde notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert zum Vortag bei 16.021 Punkten. Am Mittwoch ging der Dax mit Gewinnen von 1,5 Prozent aus dem Handel, der Schlusskurs lag bei 16.023 Punkten, das Tageshoch bei 16.044 Zählern.

Die überraschend niedrigen Inflationszahlen aus den USA haben dem Leitindex ein deutliches Plus beschert. Die US-Inflationsrate war mit 3,0 Prozent nämlich wesentlich niedriger ausgefallen als erwartet. So gering wie im Juni war die Rate zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Innerhalb weniger Minuten nach Veröffentlichung stieg der Dax um 80 Punkte. Anschließend gingen die Kursgewinne weiter.

>> Lesen Sie hier: Inflationsrate in den USA fällt auf 3,0 Prozent

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen