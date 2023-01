Dax aktuell Dax verteidigt Jahresgewinne – Gezerre in der EZB bewegt den Euro-Kurs

In der kommenden Woche stehen wichtige geldpolitische Entscheidungen an. Das verspricht neue Spannung für den Aktien- und den Devisenmarkt.

Düsseldorf Der Seitwärtstrend am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Ende dieser Woche fort. Der deutsche Leitindex liegt am Freitagvormittag unverändert bei 15.135 Zählern.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsen und der Wall Street sind positiv. Der breite US-Leitindex S&P 500 erreichte den höchsten Schlussstand des neuen Börsenjahres. Allerdings haben sich die US-Futures für den Freitag infolge nachbörslich veröffentlichter Zahlen eingetrübt. Auch ist die Zahl der börsenrelevanten Termine am Freitag insgesamt gering.

In der bald endenden Handelswoche ist der Dax lediglich auf bis zu 15.152 Punkte gestiegen und bis auf 14.970 Zähler gefallen. Ein schneller Blick zeigt: Anlegerinnen und Anleger halten sich zurück und suchen nach neuer Orientierung.

Diese dürfte die Geldpolitik geben. Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an, am nächsten Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über das Zinsniveau im Euro-Raum. Es gilt als ausgemacht, dass die Euro-Währungshüter die Zinsen um weitere 50 Basispunkte anheben.

