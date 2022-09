Der Börsengang von Porsche kann die Rezessionssorgen nur kurz verdrängen. Der Dax schafft es zwar knapp über die 12.000-Marke. VW-Aktien verzeichnen aber herbe Verluste.

Frankfurt Anfängliche Feierstimmung bei Porsche, bange Erwartung der Inflationszahlen von September – in diesem psychologischen Spagat startete der Dax am Donnerstagvormittag wieder schwach. Am frühen Mittag notierte er mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 12.014 Punkten.

Nach den Verlusten der vergangenen Tage sind die Anleger weiterhin pessimistisch. Der MDax verliert 1,4 Prozent auf 22.011 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 liegt gut ein Prozent im Minus.

„Selten habe ich eine derart schlechte Stimmung beobachtet“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Onlinebrokers Markets.com. Die gute Nachricht sei, dass dies ein nahendes Ende des Ausverkaufs signalisiere. Die schlechte Nachricht: Der Zeitpunkt der Trendwende ist ebenso unklar wie das Ausmaß der Blessuren in den Depots der Anleger.

