Der Leitindex bewegt sich rund um die Marke von 12.400 Punkten seitwärts. Mit den Arbeitsmarktdaten in den USA könnte der Handel am Nachmittag aber turbulent werden.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt warten Anlegerinnen und Anleger am Freitag vor dem Arbeitsmarktbericht in den USA ab. Der Leitindex Dax liegt am Vormittag 0,3 Prozent im Minus bei 12.434 Punkten. Den Donnerstag hatte das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent schwächer bei 12.471 Punkten beendet.

Die US-Arbeitsmarktdaten werden am Nachmittag (14.30 Uhr) veröffentlicht. Je nachdem wie sie ausfallen, haben sie das Potenzial, die Märkte deutlich zu bewegen. Denn der Arbeitsmarkt ist neben der Preisentwicklung eine der Zielgrößen für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Ein schwächerer Arbeitsmarkt wäre deshalb eine gute Nachricht für den Aktienmarkt. Das wäre ein Zeichen, dass die Zinserhöhungen der Fed bereits wirken und die Wirtschaft verlangsamen. Die Fed müsste die Zinsen dann eventuell weniger stark anheben als bislang erwartet, um ihre Ziele zu erreichen.

