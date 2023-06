Der Dax steht einen Tag nach seinem Rekordhoch im Zeichen der Geldpolitik. Nach der Zinsentscheidung der Fed am gestrigen Abend folgt heute die Sitzung der EZB.

Düsseldorf Anlegerinnen und Anleger halten sich vor der anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank zurück. Der deutsche Leitindex notiert am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent im Minus bei 16.272 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax noch ein Rekordhoch erreicht, die neue Bestmarke liegt bei 16.336 Punkten.

Am heutigen Donnerstag stehen die Märkte im Zeichen der Zentralbanken. Wichtigster Termin für die Anlegerinnen und Anleger ist der EZB-Zinsentscheid am Nachmittag.

Experten gehen davon aus, dass die Notenbank die Zinsen bereits zum achten Mal in Folge anheben wird, gerechnet wird mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Die EZB werde mit ihren künftigen Entscheidungen sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein Niveau steigen, das die Wirtschaft ausreichend bremst, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu drücken, versicherte EZB-Chefin Christine Lagarde kürzlich vor dem Europaparlament.

