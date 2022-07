Dax aktuell Dax weiter auf Stabilisierungskurs – Signale für eine Zwischenerholung werden stärker

Bei zwei der drei großen Probleme, die die Aktienkurse weltweit belasten, gibt es Ansätze einer Lösung. Fließt nun neues Kapital in die Märkte?

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt stabilisiert sich die Lage weiter. Der Dax notiert nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 12.920 Punkten im Vormittagshandel unverändert bei 12.812 Punkten. Nach dem Ausverkauf am Donnerstag war bereits der vergangene Freitag ein erster Stabilisierungstag mit einem Plus von 0,2 Prozent und einem Endstand von 12.813 Punkten.

Aufgrund des Feiertages in den USA dürften die Umsätze heute niedrig bleiben. Niedrige Umsätze bedeuten aber keineswegs niedrige Schwankungen. Gerade an solchen Tagen reichen schon wenige Käufer oder Verkäufer, um den Markt deutlich in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Aus fundamentaler Sicht gibt es zumindest bei zwei der drei großen Probleme, die die Märkte weltweit belasten, Entspannungssignale. Die Inflation hat so langsam ihren Zenit erreicht und in China wurden die strengen Lockdownmaßnahmen zurückgefahren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen