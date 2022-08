Dax aktuell Dax weitet seine Konsolidierung aus – Rezessionssignale am Anleihemarkt

Nach der 1400-Punkte-Rally legt der Index eine verdiente Verschnaufpause ein. An welchen Marken sich Anleger in dieser Phase orientieren sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Konsolidierung weiter. Der Dax fällt in der ersten Handelsstunde um 0,1 Prozent auf 13.514 Zähler. Bereits am gestrigen Dienstag gab der Leitindex ein Prozent nach und schloss mit 13.534 Zählern.

Damit entfernt sich die Frankfurter Benchmark weiter von ihrem Bewegungshoch mit 13.792 Punkten, dass am Donnerstag vergangener Woche erreicht wurde. Entsprechend dürften Kurse oberhalb von 13.800 auch ein Signal für die Fortsetzung der 1400-Punkte-Rally geben.

Doch wie tief könnte der Dax in dieser laufenden Konsolidierung noch fallen? Bislang hat der deutsche Leitindex lediglich rund 2,5 Prozent nachgegeben. Üblich sind in solchen Phasen vier bis fünf Prozent, was Kurse zwischen 13.100 bis 13.000 Punkte bedeuten würde. Da in diesem Bereich ohnehin wichtige Widerstände liegen, hat auf der Unterseite diese auch psychologisch wichtige Marke Relevanz. Solang dieser Bereich hält, bleibt die Rally seit Juli auch intakt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen