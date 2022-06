Dax aktuell Dax weitet Verluste aus – „Sägezahnmarkt“ zeigt kurzfristige Unsicherheit

Investoren sind sich sicher, dass der Leitindex die Marke von 15.000 Punkten nicht überwinden wird. Diese Ansicht bietet viel Überraschungspotenzial.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Leitindex weitet im Handelsverlauf seine Verluste aus und liegt nachmittags ein Prozent im Minus und wird bei 14.414 Punkten gehandelt, ein Minus von 120 Zählern. Am gestrigen Dienstag notierte das Börsenbarometer 0,7 Prozent tiefer und ging bei 14.556 Punkten aus dem Handel.

Der Blick auf die vergangenen fünf Handelstage zeigt einen sogenannten Sägezahnmarkt. Der Dax nahm jeweils eine andere Richtung als am Tag zuvor. Sollte der Leitindex an diesem Mittwoch im Plus schließen, wäre das der sechste Tag in Folge mit einem Richtungswechsel. Solch ein Sägezahnmarkt zeigt kurzfristige Unsicherheit der Marktteilnehmer über die künftige Richtung an.