Die Zuspitzung des Ukrainekriegs und Konjunktursorgen belasten den Leitindex. Anleger schauen auf G7-Beratungen und den Auftakt der IWF-Tagung in Washington.

Frankfurt An den Aktienmärkten bleiben die Sorgenfalten der Anleger tief. Nach einem schwachen Start in den Dienstag gibt der deutsche Leitindex Dax weiter nach und notiert zur Mittagszeit etwa 1,2 Prozent tiefer bei 12.127 Punkten. Das Tagestief liegt bei 12.099 Zählern.

Das Börsenbarometer bewegt sich also erneut in Richtung der wichtigen 12.000er-Marke, die er bereits in den vergangenen zwei Wochen mehrfach unterschritten hatte. Auch der Index für die mittelgroßen Werte MDax rutscht deutlich ab und notiert 1,6 Prozent tiefer bei 22.129 Punkten. Und auch der Euro-Zonenindex Euro Stoxx 50 verliert mehr als ein Prozent auf 3.317 Punkte.

In Asien verlor der japanischen Index Nikkei 225 um deutliche 2,6 Prozent. An den chinesischen Festlandbörsen Schanghai und Shenzen legten die führenden Indizes dagegen leicht zu.

