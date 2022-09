Beim deutschen Leitindex zeigt sich ein ähnliches Muster wie am Mittwoch: Schnäppchenjäger nutzen fallende Kurse zum Einstieg. Dadurch hält eine wichtige Marke.

Düsseldorf Die kräftige Zinserhöhung in den USA und die Aussicht auf weitere Zinsschritte drücken am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Der Leitindex Dax liegt am Nachmittag 1,6 Prozent im Minus bei 12.560 Punkten. Damit nähert er sich wieder seinem Tagestief von 12.527 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 12.782 Zähler gestiegen war.

Auffällig ist, dass wie schon am Mittwoch im Bereich von 12.520 Punkten die Verkäufe stoppten, Schnäppchenjäger lösten dann eine Gegenbewegung aus. Mit dem Handelsstart in den USA brach der Dax allerdings seinen Erholungsversuch ab – ein erneutes Zeichen, wie dominant die Vorgaben der Wall Street aktuell sind. Hier starteten die großen Indizes mit leichten Verlusten.

Auf der Unterseite gilt es weiterhin das Jahrestief von 12.391 Punkten aus dem Juli zu beachten. Sollte der Dax darunter fallen, drohen weitere Anschlussverkäufe.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen