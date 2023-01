Dax aktuell Dax wieder über 15.000 Punkten – Rheinmetall-Aktien ziehen an

Düsseldorf Zum Börsenauftakt in Frankfurt agierten Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch zurückhaltend. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 15.050 Punkten, nachdem er kurzzeitig unter die 15.000-Punkte-Marke gefallen war.

„Der Dax stemmt sich bisher erfolgreich gegen einen größeren Rücksetzer. Für einen weiteren Kursanstieg mangelt es aber an positiven Impulsen“, erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Am Dienstag hatte der Dax 0,1 Prozent tiefer bei 15.093 Punkten geschlossen.

Die Aktien des Leopard-Panzer-Herstellers Rheinmetall legen um 1,6 Prozent auf 226,60 Euro zu. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern will. Die Titel des Rüstungskonzerns sind seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Februar um 170 Prozent angestiegen.

Aus Asien kommen am Mittwoch nur wenige Impulse: Die Aktienmärkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen und öffnen erst am 30. Januar wieder. Die japanischen Börsen verzeichneten leichte Gewinne.

Aus den USA kommen gemischte Signale: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann leicht, der breiter gefasste S&P 500 sowie der Technologieindex Nasdaq verloren jedoch etwas. Im Fokus stand dort die Fortsetzung der Bilanzsaison.

Auch in Deutschland warten viele Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung weiterer Firmenbilanzen, die am Mittwoch anstehen. „Bislang fallen die Unternehmenszahlen nicht allzu schlecht aus, reißen die Anleger aber auch nicht vor Freude vom Hocker“, sagte Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG.

Im Fokus stehen vor allem der E-Auto-Bauer Tesla und der US-Flugzeughersteller Boeing, die beide ihre Zahlen vorlegen.

Zudem blicken Anlegerinnen und Anleger auf die Veröffentlichung des Geschäftsklima-Index, den das Ifo-Institut zum ersten Mal im neuen Jahr vorgelegt. Das Barometer stieg wie von Experten erwartet auf 90,2 Punkte von 88,6 Punkten im Dezember. Es ist der vierte Anstieg infolge.

„Der vierte Indexanstieg in Folge stärkt die Aussicht auf eine erfolgte Trendwende“, sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei Hauck Aufhäuser Lampe. Bei den befragten Unternehmen überwiege aber weiterhin der Pessimismus. „So sind Energiekosten und Materialengpässe für Unternehmen weiterhin herausfordernd. Zudem bestehen hohe Rückschlaggefahren durch die jeweilige Corona-Lage in China.“

Das Ifo-Geschäftsklima habe sich deutlich erholt, „weil die Entspannung am Gasmarkt die Angst der Unternehmen vor einer schweren Rezession weiter schwinden ließ“, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Er gibt jedoch zu bedenken, dass sich das Geschäftsklima noch immer auf einem Niveau befinde, bei dem es in der Vergangenheit regelmäßig Rezessionen gegeben habe. „Außerdem mussten die Zentralbanken in vielen Ländern wegen der hohen Inflation ihre Leitzinsen massiv anheben. Eine milde Rezession bleibt das wahrscheinlichere Szenario.“

Außerdem hat die Bundesregierung ihren Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt. Sie geht davon aus, dass die Wirtschaft um 0,2 Prozent wachsen wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zufolge ist die ökonomische Krise im Zuge des Ukraine-Krieges inzwischen beherrschbar. Deutschland habe seine Widerstandsfähigkeit bewiesen und sich wirtschaftlich sehr gut geschlagen, so Habeck. Eine deutliche Rezession zeichne sich nicht mehr ab.

Für das kaufende Jahr rechnet die Regierung dem Bericht zufolge mit einer Inflation von 6,0 Prozent, 2022 lag die Inflation bei 7,9 Prozent. Außerdem geht die Regierung davon aus, dass die deutschen Exporte weniger stark zulegen werden und sich der Arbeitsmarkt weitgehend stabil entwickeln wird.

Seit Jahresbeginn verzeichnet der Dax starke Kursgewinne: Insgesamt legte der Leitindex um 8,4 Prozent zu. Marktteilnehmer setzen darauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht so schlecht ausfällt wie zunächst befürchtet.

Blick auf die Charttechnik

Der Dax hat sich auch am Dienstag weiter über der Marke von 15.000 Punkten gehalten. Dieser Bereich bleibt im Fokus. Denn knapp unter diesem Stand dürften erste Stop-Loss-Marken liegen, mit denen sich Anlegerinnen und Anleger gegen fallende Kurse absichern.

Aus charttechnischer Sicht wäre eine gesunde Konsolidierung von Vorteil. Im Bereich rund um 14.800 Punkte gibt es weitere charttechnische Unterstützung, ebenso wie kurzfristig rund um das aktuelle Kursniveau von 14.980 Punkten. Aufwärtsgerichtet liegt der charttechnische Widerstand bei 15.365 Punkten.

Blick auf Euro und Öl

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,52 Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 22 Cent auf 80,35 Dollar.

Der Euro hat am Mittwoch weiter nahe der Marke von 1,09 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Wechselkurs bewegt sich damit leicht unterhalb seines höchsten Stands seit etwa neun Monaten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0858 Dollar festgesetzt.

Blick auf Einzelwerte

Rheinmetall: Aktien von Rheinmetall zogen um rund 1,6 Prozent an. Medienberichten zufolge wird Deutschland den von dem Rüstungskonzern hergestellten Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern. „Der direkte finanzielle Einfluss wäre zwar begrenzt, es würde bei den Aktien aber für eine sehr positive Stimmung sorgen“, sagte ein Händler.

Fresenius: Die Titel von Fresenius fielen um rund zwei Prozent. Der Krankenhaus- und Medizinkonzern steht mitten in seinem strategischen Überprüfungsprozess vor dem Problem einer hohen Verschuldung. Fresenius steckt nach mehreren Gewinnwarnungen und Problemen insbesondere bei seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) in Turbulenzen.

Jungheinrich: Die Papiere von Jungheinrich verteuerten sich an der MDax-Spitze um rund vier Prozent und stiegen auf den höchsten Stand seit Februar 2022. Der Gabelstapler-Hersteller baut mit der Übernahme der Storage-Solutions-Gruppe sein Geschäft mit Lagerautomatisierung aus. Der Zukauf sei eine „großartige Ergänzung“ für den Gabelstaplerhersteller, kommentierte ein Börsianer.

