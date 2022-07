Dax aktuell Dax zeigt sich nach Erholungsrally ohne klare Richtung

Am Vormittag schwankt der Dax zunächst um den Schlusskurs des Vortags. Meldungen zur Wiederaufnahme von Gaslieferungen hatten davor für steigende Kurse gesorgt.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach der Rally am Dienstagnachmittag hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte ohne klare Richtung und nur wenig verändert präsentiert. Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der Dax ins Minus und notierte zwischenzeitlich 0,1 Prozent tiefer bei 13.295 Punkten. Tags zuvor war der Leitindex wegen der Hoffnung auf weitere Gaslieferungen aus Russland um 2,7 Prozent gestiegen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,3 Prozent auf 26.596 Zähler. Für den Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.

Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen