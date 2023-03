Dax aktuell Dax zeigt sich robust – Erwartungen von Fed und Märkten klaffen auseinander

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt scheint den jüngsten Zinsentscheid in den USA gut zu verkraften. Der Leitindex Dax weist am Donnerstagvormittag ein moderates Minus von 0,5 Prozent auf und notiert bei 15.143 Punkten.

In den USA hatte die Zinserhöhung der Notenbank Fed um weitere 0,25 Prozentpunkte deutlich heftigere Reaktionen ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones und der marktbreite S&P 500 schlossen jeweils 1,6 Prozent im Minus.

„Den Dax lässt der gestrige Ausverkauf an der Wall Street erstaunlich kalt“, kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Trotz eines Kursgewinns von fast sechs Prozent seit dem Verlaufstief vom Montag gibt es bisher kaum Gewinnmitnahmen.“

Allerdings zeigt das Beispiel des Nasdaq 100, wie schnell sich das ändern kann. Der US-Technologieindex erreichte noch während der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an den Zinsentscheid ein Jahreshoch, drehte dann aber ins Minus und beendete den Handel mit einem Verlust von 1,4 Prozent.

„Das Jahreshoch haben viele zum Verkauf genutzt“, sagt Altmann. „Und nach der jüngsten Erholung stand den Verkäufen nur ein relativ geringes Kaufinteresse entgegen.“ In knapp zwei Stunden brach der Kurs um rund 400 Punkte ein.

Für die heftigen Marktreaktionen gibt es zwei Gründe.

1. Die Fed hat die Markterwartungen enttäuscht

Auslöser für die Verluste in den USA war, dass die Fed die Markterwartungen nicht erfüllt hat. Investoren hatten damit gerechnet, dass die Notenbank das Ende der Zinserhöhungen signalisiert. Schließlich war es der steile Anstieg der Zinsen gewesen, der zur Pleite der Silicon Valley Bank geführt hatte und damit die Krise der Regionalbanken in den USA auslöste.

Doch die Fed reagierte anders als erwartet. Die Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte entsprach zwar den Markterwartungen, doch gleichzeitig stellte Notenbankchef Powell klar, dass die Bankenkrise nicht automatisch bedeutet, dass die Währungshüter den Kampf gegen die Inflation aufgeben.

Nach Einschätzung von Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, zeigt die Fed damit ein gewisses Maß an Gelassenheit gegenüber den jüngsten Finanzmarkturbulenzen. „Ähnlich wie die EZB setzt die Fed auf eine Trennung von liquiditätspolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensystems und zinspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation“, erklärt Heise.

Märkte preisen mindestens zwei Zinssenkungen ein

Allerdings klaffen die Einschätzungen der Fed und des Marktes hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung weit auseinander. Aus den jüngsten Zinsprojektionen der Fed-Mitglieder, den Dot-Plots, geht hervor: Sie erwarten, dass der Leitzins Ende 2023 bei 5,00 bis 5,25 Prozent liegt. Das würde einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte und keinen Zinssenkungen entsprechen.

Das Fed-Watch-Tool der größten Terminbörse CME zeigt dagegen aktuell für die letzte Dezembersitzung nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,3 Prozent an, dass der Leitzins tatsächlich auf diesem Niveau liegen wird. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer rechnet mit einem Leitzins in der Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent beziehungsweise 4,25 bis 4,50 Prozent. Das entspräche mindestens zwei Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte ausgehend vom aktuellen Niveau.

Wir sind bereits seit Längerem der Auffassung, dass der steilste Zinserhöhungszyklus seit Jahrzehnten die zinssensitive Investitionsnachfrage der Unternehmen im Laufe dieses Jahres merklich unter Druck bringen und entsprechend eine Rezession auslösen wird. Andreas Busch, Bantleon-Ökonom

Andreas Busch, Volkswirt des Vermögensverwalters Bantleon, geht davon aus, dass die Fed die Leitzinsen spätestens im zweiten Halbjahr zur Stützung der Wirtschaft deutlich senken muss. „Wir sind bereits seit Längerem der Auffassung, dass der steilste Zinserhöhungszyklus seit Jahrzehnten die zinssensitive Investitionsnachfrage der Unternehmen im Laufe dieses Jahres merklich unter Druck bringen und entsprechend eine Rezession auslösen wird“, sagt Busch. Die aktuelle Verunsicherung im Bankensektor werde den Prozess tendenziell noch beschleunigen.

Dass die Erwartungen von Fed und Märkten so weit auseinanderklaffen, hat das Potenzial, die Märkte weiter zu bewegen. Denn langfristig können nicht beide recht haben, eine der Parteien wird ihre Erwartungen anpassen müssen – mit entsprechenden Reaktionen der Märkte.

2. Bankenkrise bleibt akutes Thema

Mit der weiteren Zinserhöhung bleibt auch eine weitere Ausbreitung der aktuellen Krise der US-Regionalbanken eine akute Gefahr. Die Hoffnung vieler Investoren war gewesen, dass es eine Blankoversicherung für Bankeinlagen gibt – diese Hoffnung wurde enttäuscht.

Stattdessen bezeichnete Fed-Chef Powell die Bankeinlagen als sicher. Finanzministerin Janet Yellen erklärte später, die Einlagensicherung nicht bedeutsam ausweiten zu wollen.

Damit bleibt ein weiterer Bankrun die größte Angst der Investoren, erklärt Analyst Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC Markets. Bei einem solchen versuchen viele Kunden gleichzeitig, ihre Einlagen abzuziehen. Da die Banken die Einlagen aber in langfristige Kredite umwandeln, die sie ausgeben, können niemals alle Kunden gleichzeitig bedient werden. Das kann zu einer Bankenpleite führen und auf andere Institute übergreifen.

„Die Fed hat so getan, als ob sie im Dunkeln tappe, und meinte, es sei zu früh, um die Situation der Banken abschließend einschätzen zu können“, sagt Stanzl. „Mit dieser Strategie hat sie wohl den Versuch unternommen, weitere Fragen der Journalisten für den Moment abzuwiegeln.“

Blick auf die Einzelwerte

Banken: Die Titel von Commerzbank und Deutscher Bank verlieren jeweils rund 0,5 Prozent. Beide Titel standen zuletzt wegen einer möglichen Bankenkrise in den USA und Europa unter Druck.

Vitesco: Aktien des Autozulieferers fallen um mehr als neun Prozent zu. Der Ausblick von Vitesco sei etwas schwächer ausgefallen als im Schnitt von Analysten erwartet, kommentierten die Experten von Jefferies.

SGL Carbon: Der Grafitspezialist wagt nur eine vorsichtige Prognose. Die Aktien fallen um rund fünf Prozent.

Die Reaktion von weiteren Anlageklassen

Devisen: Der Euro legt leicht zu auf 1,09 Dollar. Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann erklärt das damit, dass sich das aktuelle Statement der US-Notenbank zum Zinsentscheid wesentlich vorsichtiger anhöre als noch im Februar.

Im Februar hieß es noch: „Der Ausschuss geht davon aus, dass weitere Erhöhungen des Zielbereichs angemessen sein werden.“ Nun schrieb die Fed: „Der Ausschuss geht davon aus, dass eine gewisse zusätzliche Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte.“

„Fed-Chef Jerome Powell hat diese vorsichtigere Sprache anschließend in der Pressekonferenz betont“, sagt Leuchtmann. „Da darf es nicht verwundern, dass der Dollar nicht dramatisch, aber doch deutlich nachgegeben hat.“

Anleihen: Nachdem die Renditen am Anleihemarkt zuletzt wieder leicht gestiegen waren, geben sie am Donnerstag wieder nach. Die Rendite der maßgeblichen zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 3,477 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab um 0,05 Prozentpunkte nach auf 2,28 Prozent.

Gold: Der Goldpreis steigt leicht an, liegt mit knapp 1980 Dollar aber noch deutlich unter dem am Montag erreichten Jahreshoch von 2010 Dollar.

Diese Marke könnte aber bald wieder in den Blick geraten, glaubt Alexander Zumpfe , Trader beim Edelmetallspezialisten Heraeus: „Sollte sich der Eindruck verfestigen, dass die Phase der Zinserhöhungen einem Ende entgegengeht, wird Gold weiterhin gefragt bleiben. Preise über 2000 Dollar kommen dann wieder in Reichweite.“ Sein Rekordhoch erreichte das Metall mit 2075 Dollar im Jahr 2020.

Öl: Die Ölpreise geben leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt gut 76 Dollar und damit 0,4 Prozent weniger als am Vortag.

Der Erdölmarkt ist nach wie vor angeschlagen. In den vergangenen Wochen wurde er durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Die Rohölpreise waren Anfang dieser Woche auf 15-monatige Tiefstände gefallen. Seither hat sich die Lage an den Märkten wieder etwas entspannt.

Bitcoin: Der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung liegt aktuell bei rund 27.600 Dollar. Auf 24-Stunden-Sicht bedeutet das ein Minus 1,5 Prozent.

Der Bitcoin war zuletzt im Einklang mit den Tech-Aktien in den USA deutlich gestiegen. Ähnlich wie beim Nasdaq kann es sich beim Bitcoin daher um Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally handeln.

