Ganz so offen wie das Ergebnis der heutigen Notenbanksitzung ist die Dax-Richtung allerdings nicht. Langfristig könnte das Barometer auf seiner Unterkante verharren.

Düsseldorf Anleger und Analysten warten weiter vergebens auf eine eindeutige Richtung an der Frankfurter Börse. Der deutsche Leitindex Dax notiert am Donnerstagvormittag 0,3 Prozent im Minus bei 15.614 Zählern. Das Börsenbarometer war fast unverändert in den Tag gestartet. Im Laufe des gestrigen Handelstages hatte der Dax auf einem neuen Monatstief von 15.564 Punkten geschlossen.

Damit nimmt der Dax die Stimmungslage anlässlich der heutigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits vorweg: Die Inflation in der Euro-Zone blieb im August überraschend unverändert. In den USA stiegen die Verbraucherpreise sogar von 3,2 auf 3,7 Prozent, wie die US-Zentralbank Fed gestern bekannt gab. Beides macht eine Erhöhung der EZB-Zinsen wahrscheinlicher.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen