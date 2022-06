Dax aktuell Dax zurück über der Marke von 14.400 Punkten – Profi-Anleger haben Gewinne bereits realisiert

Die sinkenden Ölpreise stabilisieren die Aktienmärkte. Allerdings bleibt die Skepsis groß, wie das Verhalten von institutionellen Investoren zeigt.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach zwei Verlusttagen in Folge stabilisiert sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder. Der Leitindex Dax liegt in der ersten Handelsstunde 0,7 Prozent im Plus bei 14.439 Punkten. Der Markt profitiert vor allem vom fallenden Ölpreis. Medienberichten zufolge könnte der Ölgigant Saudi-Arabien seine Produktion ausweiten.

Anlegerinnen und Anleger bleiben aber weiter vorsichtig. Es sind vor allem die Sorgen vor steigenden Zinsen und einer drohenden Rezession, die dafür sorgen, dass größere Anschlusskäufe ausbleiben. „Und positive Wirtschaftsdaten wie der am Mittwoch veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex befeuern die Zinssorgen zusätzlich“, erklärt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Deshalb schauen Börsianer verstärkt auf die US-Arbeitsmarktberichte für den Monat Mai, die am Donnerstag und Freitag veröffentlicht werden. Zunächst kommen die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, am Freitag folgen die Zahlen der Regierung.

