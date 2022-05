Dax aktuell Der widerstandsfähige Dax: Leitindex steigt zum Wochenschluss deutlich an

Die Aktienbörsen stehen weiter im Bann der Zinsen und der Inflation. Der kleine Verfallstermin bringt besonders viel Kursschwankungen beim Dax.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die Kurse an den deutschen Börsen starten zum Wochenschluss mit einer festeren Tendenz. Der Deutsche Aktienindex Dax schwenkt auf Erholungskurs ein und legt in der ersten Handelsstunde um 1,4 Prozent zu auf 14.061 Punkte.

Am Donnerstag war der deutsche Leitindex 0,9 Prozent niedriger bei 13.882 Punkten aus dem Handel gegangen. Zuletzt hatten die Investoren angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten einen Bogen um Aktien gemacht.

Auch an der Wall Street ging es in den vergangenen Tagen abwärts, die Schwankungen bei den Standardwerten waren enorm. In Asien kam zum Wochenschluss dagegen Kauflaune auf, nachdem China den Referenzzins für Kredite mit fünfjähriger Laufzeit stärker als erwartet um 15 Basispunkte gesenkt hatte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen