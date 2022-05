Dax aktuell Deutliche Kursgewinne: Dax springt wieder über die 14.000-Punkte-Marke

Die Hoffnung auf Zollerleichterungen stützt den deutschen Leitindex zum Handelsauftakt. Mit Spannung warten Investoren auf die neuen Daten zum Ifo-Index.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche ist der Dax am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Etwa eine Stunde nach der Eröffnung lag der deutsche Leitindex 1,3 Prozent im Plus bei 14.156 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp unter der 14.000er-Marke bei 13.982 Zählern geschlossen. Auch der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 legte am Montag rund 0,4 Prozent auf 3670 Punkte zu.

Ein Thema, das die Börse heute bewegt, sind mögliche Lockerungen der US-Strafzölle gegen Importe aus China. US-Präsident Joe Biden hatte diese am Montag in Tokio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida in Aussicht gestellt. Die Strafzölle waren unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeführt worden. Ziel dürfte bei einer Abschaffung sein, die hohe Inflation in den USA zu senken.