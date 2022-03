Dax aktuell Deutsche Aktien auf Schlingerkurs

Der schwache Ifo-Index verstärkt die eher trübe Stimmung. Der Ölpreis gab aber nach. Banken zählen europaweit zu den Verlierern.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitag etwas höher gegenüber dem Vortagesschluss bei 14.332 Punkten eröffnet, ist aber kurz danach in den roten Bereich abgerutscht und pendelte dann um die Nulllinie. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Beratungen über weitere mögliche Sanktionen bleibt die Stimmung gedrückt. Der Euro Stoxx 50, der die großen Titel des Euro-Raums abbildet, stand ebenfalls unter Druck. Brentöl gab deutlich nach.

Entscheidend für den deutschen Markt ist auch der Ifo-Index. Er ist auf 90,8 Punkte gefallen, das spiegelt die schlechte Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen wider. Experten erwarten für März einen Rückgang auf 94,2 Punkte von 98,9 Zählern im Vormonat. Die Helaba geht davon aus, dass die sich die Spuren der herrschenden Unsicherheit im Index widerspiegeln.

