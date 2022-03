Dax aktuell Deutsche Aktien geben Tagesgewinne wieder ab

Der schwache Ifo-Index bestärkt Anleger in ihrer zaghaften Stimmung. Auch an der Wall Street drücken der Ukrainekrieg und Zinssorgen auf die Kauflaune. Der Ölpreis gibt nach.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat seine leichten Gewinne am Freitagnachmittag wieder abgegeben und drehte sogar kurz ins Minus. Nachdem der deutsche Leitindex zunächst unentschlossen zwischen plus und minus gependelt hatte, lag der Dax mittags um rund ein Prozent im Plus. Kurz vor Handelsschluss sackte der Index in die Verlustzone, erholte sich aber wieder rasch und lag 0,3 Prozent im Plus bei 14.278 Punkten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Beratungen über weitere mögliche Sanktionen bleibt die Stimmung allerdings gedämpft. Der Euro Stoxx 50, der die großen Titel des Euro-Raums abbildet, bewegte sich ähnlich.

