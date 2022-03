Dax aktuell Deutsche Aktien legen etwas zu

Der schwache Ifo-Index bestärkt Anleger in ihrer zaghaften Stimmung. Der Ölpreis gab nach. Banken zählen europaweit zu den Verlierern.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex (Dax) erholte sich etwas, nachdem der deutsche Leitindex zunächst unentschlossen zwischen Plus und Minus gependelt hatte. Mittags lag der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent im Plus bei 14.386 Punkten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Beratungen über weitere mögliche Sanktionen bleibt die Stimmung allerdings gedämpft. Der Euro Stoxx 50, der die großen Titel des Euro-Raums abbildet, bewegte sich ähnlich. Der Preis für die Nordsee-Ölsorte Brent gab nach.

Entscheidend für den deutschen Markt ist auch der Ifo-Index. Er ist auf 90,8 Punkte gefallen, das spiegelt die schlechte Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen wider. Experten erwarten für März einen Rückgang auf 94,2 Punkte von 98,9 Zählern im Vormonat. Die Helaba geht davon aus, dass sich die Spuren der herrschenden Unsicherheit im Index widerspiegeln.

