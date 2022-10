Nach der zweitägigen Erholungsrally halten sich Anleger heute mit Käufen zurück. Neue Impulse könnten im Tagesverlauf vom US-Arbeitsmarkt und der Opec plus kommen.

Frankfurt Der Dax verbucht am Mittwoch leichte Abschläge. Am frühen Mittag notiert das Börsenbarometer 0,6 Prozent schwächer bei 12.588 Punkten. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gibt ein Prozent nach, der MDax liegt gut 1,5 Prozent im Minus

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Denn die Börsen in den USA und Europa hatten am Montag und vor allem am Dienstag deutlich zugelegt.

In der Vorwoche war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von diesem Niveau aus konnte er sich jüngst um fast sieben Prozent erholen.

„Wie nachhaltig diese Bewegung ist, wird sich noch zeigen müssen“, erläuterten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Viel Negatives sei wohl eingepreist.

Zudem seien deutsche Standardwerte inzwischen unterbewertet. Das schließe zwar neuerliche Kursverluste nicht aus, doch die Hoffnungen auf eine Bodenbildung stiegen.

Blick auf US-Beschäftigungszahlen

