Nach der zweitägigen Erholungsrally halten sich Anleger heute mit Käufen zurück. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt dämpfen die Hoffnung auf einen Drosselung der Zinserhöhungen.

Frankfurt Die Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt pausiert am Mittwoch: Nachdem der Dax bereits im Minus in den Handel gestartet war, weitete er seine Verluste im weiteren Handelsverlauf aus. Am Nachmittag liegt der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei 12.506 Punkten. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gibt knapp 0,9 Prozent nach, der MDax liegt 1,8 Prozent im Minus.

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Denn die Börsen in den USA und Europa hatten am Montag und vor allem am Dienstag deutlich zugelegt. So schloss der Dax 3,8 Prozent im Plus bei 12.670 Punkten. In der Vorwoche war der Dax noch mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen