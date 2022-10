Dax aktuell EZB sorgt für Dax-Kurssprung, schwachen Euro und fallende Anleiherenditen

Düsseldorf Kurz nach dem EZB-Zinsentscheid an diesem Donnerstag liegt der Leitindex wieder unverändert bei 13.198 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax 1,1 Prozent höher bei fast 13.200 Zählern geschlossen.

Dabei sorgte die EZB mit ihrer Entscheidung sofort für einen Kurssprung um 100 Punkte. Vor der Entscheidung lag der Leitindex noch bei 13.062 Zählern. Die Notenbanker hoben den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf zwei Prozent an. Doch das war am Markt weitestgehend eingepreist.

Der Euro rutschte hingegen nach dem Zinsentscheid ab und liegt derzeit wieder bei 0,9989 Dollar. Am Tag vorher war er erstmals seit einem Monat wieder über die Dollar-Parität gesprungen. An den europäischen Bondmärkten kauften die Anleger nach der Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel seit dem Zinsentscheid von 2.19 auf 2.03 Prozent.

Der Grund für die Dax-Kurssprung, den schwachen Euro und die fallenden Anleiherenditen: Die erneute kräftige Anhebung der Leitzinssätze wurde durch die Wortwahl in der Pressemitteilung zur Zinsentscheidung entschärft. Nach Meinung von Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe, „scheint die Notenbank hinsichtlich weiterer Leitzinserhöhungen nun aber schon kalte Füße zu bekommen“. So konstatiere sie „erhebliche“ Fortschritte bei der Rückführung ihres expansiven Kurses. „Ein Leitzinsgipfel über drei Prozent rückt damit weiter in die Ferne“, meint Krüger.

Vermutlich dürfte sich in den kommenden Handelstagen entscheiden, ob aus dieser Bärenmarktrally eine nachhaltige Trendwende entsteht oder nicht.

Mit nachhaltigen Kursen oberhalb von 13.350 Punkten würde der deutsche Leitindex zunächst seinen Abwärtstrend seit Jahresanfang verlassen. Das wäre aber nicht neu: Bereits bei der Bärenmarktrally von Mai bis Anfang Juni konnte das Börsenbarometer die damalige Linie überwinden, die aus den fallenden Tageshöchstkursen gebildet wird. Doch diese Phase war nur von kurzer Dauer. Der anschließende Rückfall in den Abwärtstrend wirkte trendbestätigend und führte zu neues Jahrestiefs.

Bedeutender für die weitere Entwicklung ist die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 13.715 Punkten notiert. Seit Beginn des Kursrutsches Anfang des Jahres konnte das Börsenbarometer diese Durchschnittslinie nicht überwinden. Auch Blicke auf die vergangenen Crashs wie Finanz- und Coronakrise sowie schwache Börsenjahre wie 2018 zeigen: Nach dem Überwinden dieser Linie gab es eine nachhaltige Trendwende.

Zwischen dem Abwärtstrend und der 200-Tage-Linie liegen zudem viele weitere Widerstände, unter anderem das Septemberhoch 2022 mit 13.564 Punkten.

Profis halten sich bei Gewinnmitnahmen zurück

Unter den heimischen institutionellen Anlegern herrscht offenbar Angst: nämlich die, weitere Kursgewinne zu verpassen. Das meint Verhaltensökonom Joachim Goldberg nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt. „Die Angst, eine weitere, deutliche Aufwärtsbewegung zu verpassen (im Fachjargon „Fomo“, „Fear of missing out“), könnte größer sein als der Wunsch, die bisher aufgelaufenen Gewinne zu realisieren“, meint der Kapitalmarktexperte.

Goldberg ist erstaunt, dass die Profis nach den deutlichen Kursanstiegen der vergangenen Tage nicht mehr Gewinne mitgenommen haben. Er vermutet, dass die Positionen nicht besonders groß sind.

Seiner Meinung nach warten die heimischen Profis auf die Rückkehr der langfristigen Kapitalströme in den Dax. Denn die sehr hohe Kassenquote der internationalen Fondsmanager hält laut der Umfrage der Bank of America aus der vergangenen Woche ein großes Reservoir für Aktienkäufe langfristig orientierter Investoren bereit.

Dass die ausländischen Investoren bereits sehr viel gekauft haben dürften, lässt sich am steigenden Euro-Kurs ablesen. Wenn man die Charts von Euro/Dollar und dem Dax vergleicht, dann fällt auf: Beide Assetklassen haben am 28. September ihr Jahrestief erreicht und klettern seitdem nach oben. Dieser Kapitalzufluss Richtung Europa legt die Vermutung nahe, dass vor allem ausländische Investoren deutsche Aktien gekauft haben.

Dass zuerst Ausländer die Chancen auf anderen Kapitalmärkten nutzen, ist keine Überraschung, sondern eine Regel, die wohl für alle Assetklassen und alle Länder gilt. So waren es beispielsweise nach dem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes im Zuge der Finanzkrise zuerst Ausländer, die wieder in diesen Markt investierten.





Blick auf Einzelwerte

Software-Aktien: Die Zahlen der Software-Unternehmen Nemetschek und Software AG belasten die gesamte Branche. Auch der europäische Technologie-Index verliert 1,4 Prozent. Obwohl das Wachstumstempo des Münchner Bau- und Medien-Softwareanbieters Nemetschek sich im dritten Quartal trotz des Abwärtstrends der Baubranche kaum verlangsamt, rutscht die Aktie 7,1 Prozent. Das Software-AG-Papier verliert 2,5 Prozent. Auch die Titel von Bechtle und Suse verlieren jeweils über drei Prozent.

MTU: Der Münchener Triebwerksspezialist hat Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten gesteigert und erhöht für das Gesamtjahr 2022 leicht die Prognose. Die Aktie verliert aber 2,2 Prozent an Wert.

Die Zahlen des Dax-Unternehmens zeigen: Die tiefe Krise in der Luftfahrtindustrie, die durch die Pandemie ausgelöst wurde, ist zu Ende. Die Menschen fliegen wieder, die Airlines investieren in neue Jets. Auch Lufthansa legte am Donnerstag gute Zahlen vor. Zudem treiben die hohen Klimavorgaben der EU-Kommission die Nachfrage im zivilen Flugzeugbau. Es geht mittlerweile so stark aufwärts, dass viele Zulieferer kaum nachkommen, entsprechend Personal aufzubauen.

Kion: Kostensteigerungen, Störungen in den Lieferketten und wirtschaftliche Unwägbarkeiten haben dem Gabelstaplerhersteller im dritten Quartal einen Verlust eingebrockt. Die Aktie gibt aber nur 0,5 Prozent nach. Denn der Vorstand will nun mit Kostensenkungen gegensteuern.

Befesa: Der deutsch-spanische Metall-Recycler hat im dritten Quartal dank einer guten Auslastung seiner Werke Umsatz und Gewinn gesteigert. Das im MDax gelistete Unternehmen expandiert in den USA und in China und hatte im Juli angekündigt, 500 Millionen Euro in Wachstumsprojekte zu investieren. Die Aktie gibt 0,2 Prozent nach.

