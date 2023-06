Einen Tag nach seinem Rekordhoch ist der Dax nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank abgerutscht. Der Euro legte am Nachmittag zu.

Düsseldorf Die Europäische Zentralbank (EZB) hat an diesem Donnerstag die Zinsen erhöht – und die die Märkte haben reagiert. Der deutsche Leitindex rutschte nach der Zinsentscheidung kurzzeitig auf ein Tagestief von 16.165 Punkten, erholte sich dann aber wieder und schloss 0,1 Prozent im Minus bei 16.290 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax noch ein Rekordhoch erreicht, die neue Bestmarke liegt bei 16.336 Punkten.

Die Notenbank setzte ihren Zinserhöhungskurs fort und hob die Zinsen wie von Experten erwartet um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, stieg von 3,25 auf 3,50 Prozent.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisierte auch bereits, dass es im Juli weitere Zinserhöhungen geben könnte. „Sind wir fertig? Haben wir die Reise beendet? Nein“, so die Notenbankerin. „Wir sind noch nicht am Ziel.“ Man denke nicht an eine Pause.

