Dax aktuell Freundlicher Start ins neue Börsenjahr – Dax klettert wieder über Marke von 14.000 Punkten

Das alte Börsenjahr war schwach, aber keine Katastrophe. Statistisch betrachtet dürfen sich die Anleger auf die kommenden zwölf Monate freuen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in das neue Börsenjahr. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,8 Prozent im Plus und wird bei 14.040 Zählern gehandelt.

Das vergangene Jahr 2022 hatte der deutsche Leitindex bei 13.923 Zählern beendet. Dieser Punktestand ist die Benchmark für viele Vermögensverwalter, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, da sich die Rendite ihrer Anlagevehikel an der Dax-Performance messen lassen muss.

Das neue Börsenjahr dürfte aber erst am morgigen Dienstag richtig losgehen. Die Börsen in New York, London, Tokio, Hongkong, Zürich und an einigen weiteren Handelsplätzen starten mit einem Feiertag in das neue Jahr. Da dürften die Umsätze am Montag unterdurchschnittlich niedrig bleiben.

Das muss aber nicht bedeuten, dass es heute keine Kursschwankungen geben kann. Im Gegenteil: Nun reichen einige wenige Aufträge, um den Dax deutlich steigen oder fallen zu lassen.

