Dax aktuell Friedenshoffnung, Ölpreis, China: Warum der Dax um mehr als zwei Prozent steigt

Der deutsche Leitindex steigt deutlich über den zuletzt hartnäckigen Widerstand von 14.000 Punkten. Welche Marken jetzt wichtig sind.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Positiver Handelsstart für den Dax: Der deutsche Leitindex steigt am Mittwoch in der ersten Handelsstunde um 2,3 Prozent auf 14.232 Punkte. Am Mittwoch war das Frankfurter Börsenbarometer nahezu unverändert bei 13.917 Zählern aus dem Handel gegangen. Alle 40 Einzelwerte liegen im Plus, größte Gewinner sind der Online-Händler Zalando und die Essenslieferdienste Delivery Hero und Hellofresh.

An den Börsen wiege die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine momentan schwerer als die Angst vor einer weiteren Eskalation, sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. „Auch der Dax profitiert von diesem Rückenwind. In der Hoffnung auf weitere Fortschritte bei den Verhandlungen werden Aktien wieder gekauft.“

Ukraines Präsident Wolodimir Selenski sagte zuletzt, dass die Friedensgespräch realistisch seien, aber mehr Zeit benötigten. Schon in der Vergangenheit hatte der deutsche Aktienmarkt mit deutlichen Gewinnen auf solche Äußerungen reagiert – das zeigt das Kaufinteresse der Anlegerinnen und Anleger.