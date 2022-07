Dax aktuell Gaskrise verunsichert Anleger – Dax rutscht wieder ab

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zunächst in Wechselstimmung, bevor es dann am Nachmittag zu deutlicheren Kursabschlägen kommt. Während der Dax nach Börsenstart erst einmal die Aufholrally von Dienstag fortzusetzen schien, änderte er im späteren Verlauf die Richtung. Gegen 14:30 Uhr notierte der Leitindex bei 13.169 Punkten – ein Rückgang von 1,1 Prozent zum Schlusskurs von Dienstag.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Mittwoch 0,3 Prozent auf 26.444 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,5 Prozent nach unten.

Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen hatten am Vortag eine Euphorie an den Börsen ausgelöst. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Der Dax stieg daraufhin um 2,7 Prozent.

Rückenwind war am Dienstag auch von den US-Aktienmärkten gekommen, die wiederum von leichten Entspannungstendenzen bei den Preisen an den Tankstellen profitieren. Es gab bereits Stimmen, die glaubten, dass das Schlimmste am gegenwärtigen Kursabschwung vorbei sei. Man sei vielleicht in der Nähe der Bodenbildung, meinte eine Analystin.

Der Leitindex Dow Jones ging am Dienstag in den USA 2,4 Prozent höher aus dem Markt, bei 31.827 Punkten und damit nahe am Tageshoch. Der breitere S&P 500 legte um 2,7 Prozent auf 3936 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq zog sogar um gut drei Prozent an.

Der Rohölpreis schwächte sich am Mittwoch zunächst leicht ab auf 103 Dollar je Fass, der Bitcoin notierte bei 23.000 Dollar, nachdem er die seit einem Monat bestehende Handelsspanne nach oben durchbrochen hatte.

Rezessionsgefahr ist nicht vom Tisch

Auch in Deutschland ist die Inflation etwas gebremst – wenngleich auf hohem Stand. Die deutschen Hersteller haben ihre Preise infolge des Ukrainekriegs im Juni erneut massiv angehoben, aber nicht mehr in Rekordgeschwindigkeit.

Die Erzeugerpreise kletterten auf Jahressicht um durchschnittlich 32,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Mai lag der Anstieg noch bei 33,6 Prozent und damit zum Vorjahresmonat so hoch wie nie seit Beginn der Erhebung 1949.

Trotzdem ist das Thema einer Rezession nicht vom Tisch. Das Deutsche Bank Research sieht für das deutsche BIP 2023 ein Minus von rund einem Prozent. In einem „Der Gashahn bleibt zu“-Szenario könnte das BIP im Jahr 2023 sogar um fünf bis sechs Prozent einbrechen.

In den drei zurückliegenden Krisen (Finanzkrise, Eurokrise und Coronakrise) war der Dax bis auf seinen jeweiligen Buchwert zurückgefallen, hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) analysiert. Der Dax-Buchwert liegt aktuell bei knapp 10.000 Punkten.

Im Falle einer schweren Rezession ist ein Einbruch zum Buchwert erneut denkbar. Die LBBW sieht den Dax aber am 30. Juni 2023 wieder bei 14.500 Punkten und Gold bei 1800 Dollar je Feinunze. Momentan wird Gold mit 1700 Dollar bewertet.

Im Fokus steht die morgige EZB-Sitzung. „Der EZB-Rat wird in seiner nächsten Sitzung endlich mit der Normalisierung der Leitzinsen beginnen. Der Rat kündigte eine Anhebung um 25 Basispunkte an, doch angesichts der rekordhohen Inflation von 8,6 Prozent im Juni könnte es auch zu einer Anhebung um 50 Basispunkte kommen“, meint Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments.

Darüber hinaus sollte Präsidentin Christine Lagarde klarstellen, dass der Zinserhöhungszyklus gerade erst begonnen hat. Zeitpunkt und Umfang künftiger Zinserhöhungen hingen aber von der erwarteten Mischung aus Wachstum und Inflation ab. Die Märkte würden daher aufmerksam auf alle Kommentare zu Rezessionsrisiken hören.

Blick auf die Einzelwerte

Netflix: Der Videostreamingdienst Netflix hat im abgelaufenen Quartal nicht einmal halb so viele Abonnenten verloren wie vom Management befürchtet. Von April bis Juni ging die Zahl um 970.000 zurück, teilte der US-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Im April hatte Netflix gewarnt, in dem Quartal würden zwei Millionen Kunden verloren gehen. An der Wall Street gewann die Aktie um 5,6 Prozent.

Tesla: Im kalifornischen Palo Alto veröffentlicht der Elektroautobauer Tesla seine Zahlen für das zweite Quartal. Die Nachrichten werden aber voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA die Märkte erreichen. Die Aktie legte um zwei Prozent zu.

Akzo Nobel: Der Farbenkonzern Akzo Nobel leidet unter den Corona-Lockdowns in China und einer nachlassenden Nachfrage nach Wandfarben in Europa. Der Umsatz stieg zwar im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der bereinigte operative Gewinn fiel allerdings um mehr als ein Viertel auf 249 Millionen Euro und lag damit unter den Erwartungen von Analysten. Die Ergebnisse seien von den zweimonatigen Lockdowns in China und den Abbau von Lagerbeständen bei Dekorfarben für Heimwerker in Europa belastet worden, sagte Vorstandschef Thierry Vanlancker. Die Aktie verliert am Vormittag 1,3 Prozent.

Boeing und Airbus: Der Flugzeugbauer Boeing punktet derzeit mit Flugzeugbestellungen im Rahmen der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Das gibt auch der Aktie in Frankfurt leichten Auftrieb um knapp ein Prozent. Möglicherweise kann auch Airbus profitieren. Noch notiert die Aktie in Paris mit leichtem Minus.



