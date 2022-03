Dax aktuell Gewinnmitnahmen beim Dax – Vor allem Bank- und Auto-Aktien werden verkauft

Beim deutsche Leitindex setzen unter dem höchsten Stand seit Kriegsbeginn Gewinnmitnahmen ein. Bei den Einzelwerten sorgen Unternehmenszahlen für Bewegung.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Donnerstag nach zuletzt deutlichen Zuwächsen zu Gewinnmitnahmen. Am Vormittag liegt der Leitindex rund 0,8 Prozent im Minus bei 14.327 Punkten. Zu den größten Verlierern zählen Autowerte wie VW, Mercedes-Benz, BWM und Continental sowie Bank-Aktien wie die Deutsche Bank. Am Vortag waren diese Papiere noch besonders gefragt gewesen.

Händler führen dies auf eine Aussage der russischen Regierung zurück, wonach ein Bericht der „Financial Times“ vom Donnerstag über große Fortschritte in Ukraine-Gesprächen im Großen und Ganzen nicht stimme. Nur einige Elemente seien korrekt. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte in den Gesprächen hatte dem Dax am Mittwoch deutliche Aufschwung verliehen.

