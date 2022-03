Dax aktuell Hoffnung auf Frieden in Ukraine wächst – Dax steigt um über drei Prozent

Ermutigende Nachrichten von den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stimmen die Anlegerinnen und Anlegern optimistisch. Der Ölpreis gibt erneut deutlich nach.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine hat am Dienstag den Dax beflügelt. Der russische Unterhändler Wladimir Medinsky hat die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei als konstruktiv bezeichnet. Die Ukraine hat bei den Verhandlungen mit Russland in Istanbul nach eigenen Angaben ein neues System für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen, um einem neutralen Status ohne ausländische Militärstützpunkte zuzustimmen. Die Vorschläge der Ukraine würden nun geprüft und dann Präsident Wladimir Putin übermittelt, sagt Medinsky. Im Anschluss kündigte das russische Verteidigungsministerium an, seine Militäraktivitäten rund um Kiew und Tschernihiw drastisch zu reduzieren.

Angesichts dieser Hoffnungszeichen baute der Leitindex Dax seine Tagesgewinne weiter aus. Am Nachmittag kletterte der Leitindex um 3,1 Prozent auf 14.858 Punkte. Damit sind die Verluste nach der Invasion Russlands in der Ukraine mehr als aufgeholt.

