Dax aktuell Hoffnung auf kleinere US-Zinsschritte – Dax gewinnt im Mittagshandel

Der deutsche Leitindex geht mit Gewinnen in die neue Woche. Anleger warten auf Signale der Notenbanken. Die Sartorius-Aktie erholt sich von ihrem Absturz.

Düsseldorf Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte in den USA treiben den deutschen Aktienmarkt am Montag an. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex Dax bis auf 12.930 Punkte. Am frühen Mittag liegt er mit einem Plus von gut einem Prozent bei 12.863 Punkten.

Am Freitagabend hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, einige Führungsvertreter der US-Notenbank wollten beim Zinskurs einen Gang herunterschalten. Zudem sind die internationalen Finanzmärkte erleichtert, dass Boris Johnson auf eine Kandidatur für den Posten des britischen Premierministers doch verzichtet.

Belastend wirken indes schwache Daten aus der Wirtschaft. Der am Vormittag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft sank klar unter die Marke von 50, ab der das Barometer Wachstum signalisiert. „Die Anzeichen für eine Rezession in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone haben zugenommen“, kommentierte Phil Smith, Ökonom beim Finanzdienstleister S&P, der die Daten anhand einer Umfrage unter 800 Unternehmen erhoben hat.

