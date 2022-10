Dax aktuell Hoffnung auf kleinere US-Zinsschritte – Dax liegt im Plus

Der deutsche Leitindex startet höher in die neue Handelswoche. Anleger warten auf Signale der Notenbanken.

Düsseldorf Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte in den USA haben den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben: In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex Dax bis auf 12.930 Punkte. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Handelseröffnung liegt er noch 0,7 Prozent im Plus bei 12.821 Punkten.

Eine mögliche Verlangsamung beim Tempo der US-Zinserhöhungen macht deutschen Investoren neuen Mut. Einem Bericht des „Wall Street Journal“ vom Freitagabend zufolge wollen einige Führungsvertreter der US-Notenbank beim Zinskurs einen Gang herunterschalten. Zudem sorgt der Kandidatur-Verzicht von Boris Johnson in Großbritannien für Erleichterung.

Die vergangene Woche beendete die Frankfurter Benchmark mit einem Plus von 2,4 Prozent. Analysten werteten den dritten Wochengewinn in Folge als erfreuliches Zeichen der Stabilität.

